CHRÍPKA ÚRADUJE: V nemocniciach v Trnave a Skalici je zákaz návštev

Trnava/Skalica 6. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici v Trnave a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Skalici platí až do odvolania zákaz návštev. Informovali o tom nemocnice na sociálnej sieti.



"Fakultná nemocnica Trnava vydáva vzhľadom na zvýšenú chorobnosť chrípky a chrípke podobných ochorení zákaz návštev na všetkých klinikách a oddeleniach až do odvolania. Povolenie návštevy v ojedinelých, závažných prípadoch je na rozhodnutí primára alebo prednostu oddelenia či kliniky," uviedla trnavská nemocnica.



Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica sú návštevy do odvolania zakázané aj na lôžkových oddeleniach FNsP Skalica. "Prosíme, aby sa v záujme zamedzenia šírenia akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v populácii rešpektovali zavedené protiepidemické opatrenia," informovala skalická nemocnica.



Počet pacientov s akútnym respiračným ochorením stúpol v Trnavskom kraji v uplynulom týždni o 11,07 percenta na 8286 prípadov. Z toho bolo 1141 chorých na chrípku, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast o 11,02 percenta.



"Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni lokálnych epidémií," konštatovala vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Dagmar Kollárová. V 2,6 percenta prípadov ochorení bol hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie vo forme zápalu stredného ucha.