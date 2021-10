V žilinských nemocniciach hospitalizovali 66 ľudí s ochorením COVID-19

Žilina 6. októbra (TASR) – V nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je aktuálne hospitalizovaných 66 pacientov s ochorením COVID-19. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej stúpol ich počet oproti utorku (5. 10.) o 18 a zdravotný stav 11 pacientov si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.



"Z dôvodu agresivity delta variantu ochorenia COVID-19 sa aktuálny stav veľmi rýchlo mení, zároveň evidujeme nárast počtu prípadov u mladých ľudí. V nemocniciach ŽSK je aktuálne 164 reprofilizovaných lôžok a prechádzajú do druhej a tretej fázy reprofilizácie," doplnila Lašová.



Upozornila, že nemocnice výrazne pociťujú nedostatok zdravotníckeho personálu na COVID oddeleniach a oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM). "Zdravotníci sú zároveň frustrovaní zo značného počtu neočkovaných pacientov, ktorí podcenili význam očkovania ako prevencie ťažkého priebehu ochorenia, čo vyústilo do hospitalizácie a zaťaženia zdravotníckeho systému. V tejto situácii by určite pomohlo opätovné zavedenie COVID príplatku, ktorý však aktuálne Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR negarantuje," dodala hovorkyňa ŽSK.