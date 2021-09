V nevyužívanej budove chce Nižná Slaná vybudovať nové nájomné byty

Nižná Slaná 7. septembra (TASR) – V nevyužívanej budove v centre obce Nižná Slaná v okrese Rožňava by mohli vzniknúť nové nájomné byty. Ako TASR informoval starosta obce Tibor Jerga, samospráva má vypracovanú projektovú dokumentáciu a onedlho bude podávať žiadosť o poskytnutie podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



„Je to pekná a veľká budova. Bola postavená za komunizmu, slúžila na obchod a služby,“ uviedol starosta. Ako dodal, aktuálne je nevyužívaná a samospráva pre ňu už dlhšie hľadá novú funkciu.



Starosta chcel pôvodne v objekte vybudovať domov dôchodcov, tvrdí však, že na to neboli vyhlásené vhodné výzvy na financovanie. „Máme tu veľký nedostatok voľných miest, niekedy musia občania čakať dva, tri aj štyri roky,“ vysvetlil Jerga s tým, že nové zariadenie pre seniorov by ocenili aj obyvatelia z okolitých obcí. Záujem je však podľa starostu aj o bývanie, na obecnom úrade majú už teraz približne 60 žiadostí o pridelenie pripravovaných nájomných bytov.



V rámci projektu by obec chcela v nevyužívanom objekte vybudovať 12 bytových jednotiek s rôznou dispozíciou. Vhodné by mali byť aj pre seniorov, pre ktorých by samospráva chcela v budúcnosti zriadiť aj opatrovateľskú službu. Náklady na rekonštrukciu prvotne vyčíslili približne na 650.000 eur, podľa starostu však bude rozpočet potrebné pred podaním oficiálnej žiadosti na ŠFRB z dôvodu zvyšujúcich sa cien v oblasti stavebníctva opäť prerátať.