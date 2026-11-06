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V niektorých častiach Slovenska upozorňujú na poľadovicu aj hmlu

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Námraza na aute. Foto: TASR - František Iván

Slovenská správa ciest varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Liptovského Mikuláša.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - V okrese Zvolen sa môže v piatok predpoludním ojedinele vyskytovať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk zasa varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Liptovského Mikuláša.
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