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V niektorých častiach Slovenska upozorňujú na poľadovicu aj hmlu
Slovenská správa ciest varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Liptovského Mikuláša.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - V okrese Zvolen sa môže v piatok predpoludním ojedinele vyskytovať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.
Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk zasa varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Liptovského Mikuláša.
Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk zasa varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v oblasti Liptovského Mikuláša.