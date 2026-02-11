< sekcia Regióny
V niektorých okresoch Prešovského kraja sa vyskytuje silnejší vietor
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom platí v niektorých okresoch Prešovského kraja predbežne do 14.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h).
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa sa v stredu vyskytuje silnejší vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu. Upozorňuje aj na silný vietor na horách vo viacerých okresoch Slovenska. Informuje o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom platí v niektorých okresoch Prešovského kraja predbežne do 14.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h).
So silnejším vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa. V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.
Ústav varuje aj pred rannou poľadovicou v celom Banskobystrickom kraji a niektorých okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Vydal tiež výstrahu pre hmlu v okrese Bratislava. Výstrahy prvého stupňa platia do 9.00 h.
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom platí v niektorých okresoch Prešovského kraja predbežne do 14.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h).
So silnejším vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa. V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.
Ústav varuje aj pred rannou poľadovicou v celom Banskobystrickom kraji a niektorých okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Vydal tiež výstrahu pre hmlu v okrese Bratislava. Výstrahy prvého stupňa platia do 9.00 h.