V niektorých okresoch východného Slovenska treba rátať s hmlou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - V okresoch Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou treba v stredu ráno počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 8.30 h. Informoval o tom na svojom webe.

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
