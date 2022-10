V niektorých okrskoch v meste Myjava vznikajú väčšie rady

Myjava 29. októbra (TASR) - V meste Myjava je do zoznamov voličov zapísaných v desiatich okrskoch viac ako 9500 voličov. "V niektorých okrskoch vznikajú dosť veľké rady, pretože ľudia za zástenou si ešte len čítajú kandidátov a vyberajú až na mieste," informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Jarmila Sluková.



Ako doplnila, niekedy sa tam zdržia aj pol hodinu. "Upozornila som voličov, aby si na začiatku preštudovali a prezreli mená kandidátov, či už hneď po príchode alebo počas čakania v rade, aby už za plentou vedeli, komu odovzdajú svoj hlas," doplnila Sluková.



Mesto zabezpečilo pre obyvateľov odľahlých kopaníc dopravu, aby sa na voľbách mohli v prípade záujmu zúčastniť. "Pripravili sme bezplatnú autobusovú dopravu pre obyvateľov lokalít Malejov a Junasovia, aby sa mali ako dostať k volebnej miestnosti v hasičskej zbrojnici v časti U Vankov," uviedol hovorca mesta Marek Hrin. Člen volebnej komisie Peter Kubica informoval, že zatiaľ prišiel jeden autobus, iba traja voliči, ale predpokladajú, že v poobedňajších hodinách ich príde viac.



V komunálnych voľbách si obyvatelia Myjavy vyberajú primátora zo štyroch kandidátov a v krajských voľbách sa o miesto predsedu uchádza šesť kandidátov. Pred štyrmi rokmi sa na komunálnych voľbách zúčastnilo viac ako 40 percent myjavských voličov a vo voľbách do vyšších územných celkov bola najnižšia účasť z celého Trenčianskeho kraja, a to necelých 23 percent.