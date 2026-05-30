V niektorých parkovacích automatoch bude možné platiť aj hotovosťou
Autor TASR
Žilina 30. mája (TASR) - Žilinská radnica pripravuje rozšírenie možností úhrady parkovného o platbu v hotovosti. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o návrhu rozhodovať na júnovom zasadnutí. V prípade, že získa podporu, platba mincami by bola možná od októbra. Informovala o tom žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová.
Na rozšírenie o hotovostné platby nebude podľa nej potrebná kúpa nových zariadení, s touto možnosťou mesto počítalo už pri obstarávaní súčasných automatov. Do vybraných existujúcich automatov sa doplnia mincovníky, ktoré umožnia vodičom pohodlnejšiu úhradu parkovného aj v prípade, že nevyužívajú mobilné aplikácie alebo bezhotovostné platby.
„Pri nastavovaní a úprave pravidiel parkovania vychádzame z požiadaviek obyvateľov a prihliadame na ich potreby a názory. Hotovostnú platbu sme v minulosti v parkovacom systéme nepreferovali najmä z dôvodu častého vandalizmu a vykrádania parkovacích automatov. Zároveň sme platbami kartou či mobilom, SMS alebo prostredníctvom aplikácií chceli zvýšiť komfort obyvateľov aj návštevníkov mesta. Vnímame však spätnú väzbu od ľudí a rozhodli sme sa vyjsť im v ústrety,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Mesto má aktuálne vytypovaných desať parkovacích automatov, ktoré chce doplniť o mincovníky. Výber lokalít zohľadňuje dostupnosť, priestorové rozmiestnenie aj blízkosť významných bodov a inštitúcií. Výber hotovosti a základnú správu automatov bude zabezpečovať mesto prostredníctvom pracovníka oddelenia parkovania, údržba bude i naďalej v spolupráci so zmluvnou spoločnosťou.
