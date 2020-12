V niektorých základných školách v Kežmarku sa deti vrátia do lavíc

Kežmarok 3. decembra (TASR) - V niektorých školách v Kežmarku sa časť detí vracia do lavíc už vo štvrtok. Umožnilo to riešenie, ktoré prinieslo stretnutie primátora Jána Ferenčáka s riaditeľmi základných škôl (ZŠ). TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta Kežmarok s tým, že výuka bude fungovať na báze dobrovoľnosti a za prísnych hygienických opatrení.



Ako ďalej ozrejmila Sosková, v Kežmarku niekoľko týždňov funguje vyučovanie na druhom stupni pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Vyučovanie žiakov prvého stupňa prebieha na školách kontinuálne. Plánom je zabezpečiť výuku dištančne aj prezenčne i pre ostatných žiakov. Niektoré školy takúto výuku spúšťajú už od 3. decembra.



„V prvom rade si treba uvedomiť, že doba dištančného vzdelávania žiakovi je už príliš dlhá. Tu sa nedá pozerať iba na ostatných šesť týždňov, ale aj na predchádzajúci školský rok. Vo veľkej miere sa zabúda na psychológiu a psychiku dieťaťa,“ uviedol riaditeľ ZŠ - Grundschule v Kežmarku Miroslav Beňko. Pilotné vzdelávanie v malých skupinkách chce škola skúsiť už od štvrtka. Osloví rodičov na báze dobrovoľnosti, či chcú deti poslať do školy. „Navrhujeme aj možnosť, že si žiak môže vybrať skupinku spolužiakov, s ktorými chce byť konkrétny deň na vyučovaní. Naši učitelia budú vyučovať súbežne dištančnú hodinu so žiakmi prezenčne v triede,” vysvetlil Beňko.



Riaditelia škôl sú podľa Soskovej pripravení otvoriť brány škôl pre päťčlenné skupiny žiakov, pričom tieto sa každý deň budú striedať. Teda päť žiakov a jeden pedagóg je v triede, zvyšok sa k nim pripojí online. Takto by sa počas týždňa mohlo spolu prestriedať päť skupín a teda 25 žiakov z každej triedy.



„Pravdou je, že deti sú už dlho doma, čo nie je to dobré, lebo patria do školy. Takže my sme v podstate od 16. novembra spustili vyučovanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré prebieha už tretí týždeň. Stretli sme sa s dobrým ohlasom, deti aj rodičia sú spokojní,“ priblížil situáciu v ZŠ Nižná brána v Kežmarku jej riaditeľ Dušan Tokarčík.



Podľa primátora by tento postup privítali v meste všetci - rodičia, riaditelia škôl aj verejnosť. „Naším prvoradým záujmom je, aby sa všetky deti prezenčne vrátili do škôl. Chceme mať vzdelanú generáciu. Ministerstvo by nemalo hľadať spôsoby, ako deti testovať, ale ako by pomohlo školám so základnými opatreniami. Čo sa týka povinného plošného testovania, som proti tomu. Testovanie má byť striktne dobrovoľné a nemá byť podmienkou pre návrat žiakov do školských lavíc,“ dodal Ferenčák.