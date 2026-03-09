< sekcia Regióny
V Nitre bezplatne vyšetria vzorky vody zo studní
Vodu na rozbor môžu priniesť obyvatelia okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
Autor TASR
Nitra 9. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre v rámci osláv Svetového dňa vody ponúkne aj tento rok bezplatné vyšetrenie vzoriek vody. Ako informoval RÚVZ, odborní pracovníci úradu budú analyzovať prinesené vzorky 20. marca dopoludnia.
Vodu na rozbor môžu priniesť obyvatelia okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. „Treba priniesť štvrťlitrovú vzorku v čistej polyetylénovej fľaši so štítkom, na ktorom uvedú, či ide o studňu kopanú, vŕtanú, artézsku, či vodu z prameňa. Dôležitým údajom je aj adresa a hĺbka zdroja, z ktorého bola vzorka odobratá,“ pripomenul RÚVZ.
Pred naplnením fľaše vzorkou je potrebné nechať odtiecť vodu približne dve až tri minúty, v prípade potreby aj dlhšie pre odstránenie zákalu a kvôli prepláchnutia potrubia. „Bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek sa bude robiť N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Úrad ho bude vykonávať iba na vzorkách vody, ktorá pochádza z individuálnych vodných zdrojov,“ vysvetlil RÚVZ.
V rámci Svetového dňa vody bude RÚVZ záujemcom poskytovať aj poradenstvo v oblasti kvality vody z verejných vodovodov, či individuálnych studní, prípadne o ďalších problémoch, ktoré s vodou súvisia.
Vodu na rozbor môžu priniesť obyvatelia okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. „Treba priniesť štvrťlitrovú vzorku v čistej polyetylénovej fľaši so štítkom, na ktorom uvedú, či ide o studňu kopanú, vŕtanú, artézsku, či vodu z prameňa. Dôležitým údajom je aj adresa a hĺbka zdroja, z ktorého bola vzorka odobratá,“ pripomenul RÚVZ.
Pred naplnením fľaše vzorkou je potrebné nechať odtiecť vodu približne dve až tri minúty, v prípade potreby aj dlhšie pre odstránenie zákalu a kvôli prepláchnutia potrubia. „Bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek sa bude robiť N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Úrad ho bude vykonávať iba na vzorkách vody, ktorá pochádza z individuálnych vodných zdrojov,“ vysvetlil RÚVZ.
V rámci Svetového dňa vody bude RÚVZ záujemcom poskytovať aj poradenstvo v oblasti kvality vody z verejných vodovodov, či individuálnych studní, prípadne o ďalších problémoch, ktoré s vodou súvisia.