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Štvrtok 20. august 2026
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V Nitre boli zadržané osoby podozrivé z útoku na občanov Indie

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Na snímke policajt. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Zákrok vykonali policajti z odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre v spolupráci s kolegami z pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Autor TASR
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Nitra 20. augusta (TASR) - Pri policajnej akcii s názvom Predsudok boli vo štvrtok v ranných hodinách zadržané štyri mladistvé osoby podozrivé z útoku na občanov Indie, ku ktorému došlo v Nitre. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Nitre Tomáš Havetta.

Zákrok vykonali policajti z odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre v spolupráci s kolegami z pohotovostnej motorizovanej jednotky. „So súhlasom prokurátora Krajskej prokuratúry v Nitre pri akcii Predsudok zadržali štyri mladistvé osoby a vykonali domové prehliadky na troch miestach. Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta v Nitre,“ uviedol hovorca.

Ako doplnil, policajní vyšetrovatelia aktuálne vykonávajú úkony trestného konania. „Procesná situácia v tejto chvíli nedovoľuje poskytnúť ďalšie informácie,“ doplnil Havetta.
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