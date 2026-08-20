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V Nitre boli zadržané osoby podozrivé z útoku na občanov Indie
Zákrok vykonali policajti z odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre v spolupráci s kolegami z pohotovostnej motorizovanej jednotky.
Autor TASR
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Nitra 20. augusta (TASR) - Pri policajnej akcii s názvom Predsudok boli vo štvrtok v ranných hodinách zadržané štyri mladistvé osoby podozrivé z útoku na občanov Indie, ku ktorému došlo v Nitre. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Nitre Tomáš Havetta.
Zákrok vykonali policajti z odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre v spolupráci s kolegami z pohotovostnej motorizovanej jednotky. „So súhlasom prokurátora Krajskej prokuratúry v Nitre pri akcii Predsudok zadržali štyri mladistvé osoby a vykonali domové prehliadky na troch miestach. Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta v Nitre,“ uviedol hovorca.
Ako doplnil, policajní vyšetrovatelia aktuálne vykonávajú úkony trestného konania. „Procesná situácia v tejto chvíli nedovoľuje poskytnúť ďalšie informácie,“ doplnil Havetta.
Zákrok vykonali policajti z odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre v spolupráci s kolegami z pohotovostnej motorizovanej jednotky. „So súhlasom prokurátora Krajskej prokuratúry v Nitre pri akcii Predsudok zadržali štyri mladistvé osoby a vykonali domové prehliadky na troch miestach. Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta v Nitre,“ uviedol hovorca.
Ako doplnil, policajní vyšetrovatelia aktuálne vykonávajú úkony trestného konania. „Procesná situácia v tejto chvíli nedovoľuje poskytnúť ďalšie informácie,“ doplnil Havetta.