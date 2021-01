V Nitre bude na plošnom testovaní k dispozícii 42 odberných miest

Nitra 14. januára (TASR) – Nitra sa už pripravuje na druhé kolo plošného testovania. Začne sa v piatok (15. 1.) a bude pokračovať až do nedele (17. 1.). K dispozícii bude o päť odberných miest viac ako v prvom kole. Celkovo sa tak budú môcť Nitrania otestovať na 42 odberných miestach.



Ako upozornila radnica, testovať sa bude v piatok od 15. do 20. hodiny a v sobotu a v nedeľu od 8. do 17. hodiny, pričom posledný odber sa bude robiť pol hodinu pred zatvorením odberného miesta. „Upozorňujeme, že odberné miesto Agrokomplex i všetky ostatné sú určené len pre peších. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada v mestskej časti Zobor bude testovať iba osoby staršie ako 16 rokov. Kasárne na Jeleneckej ulici budú vydávať časenky každý deň o 8. hodine,“ informoval magistrát.



Na väčšine odberných miestach bude nasadená aj bezplatná mobilná aplikácia TrustOne, ktorá uľahčí administratívu spojenú s testovaním a zrýchli proces vybavenia. Mesto okrem toho zriadilo aj tri telefonické infolinky.



Mestá a obce v Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Zlá situácia je aj vo Fakultnej nemocnici Nitra i v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre na Zobore, ktoré sú na hranici svojich kapacít. Od pondelka 11. januára preto na území celého okresu platí sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní, nie je možné chodiť do zamestnania ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie, či lekárne. Polícia už sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania.