V Nitre bude počas plošného testovania k dispozícii 34 odberných miest

Nitra 7. januára (TASR) – Počas plošného testovania v Nitre bude k dispozícii celkovo 34 odberných miest. Ako informovala radnica, testovať sa bude v piatok (8. 1.) od 15.00 do 20.00 h, v sobotu a v nedeľu (9. - 10. 1.) od 8.00 do 17.00 h. „Pri plánovaní návštevy odberného miesta počas víkendu rátajte s predpokladanou obednou prestávkou testovacieho personálu od 12.00 do 13.00 h,“ upozornil mestský úrad.



Odberné miesta budú vo všetkých mestských častiach. Ľudia sa tak budú môcť otestovať v Starom meste, na sídliskách Klokočina, Chrenová, Čermáň a v častiach Zobor, Krškany, Mlynárce a Dražovce. Radnica zriadila aj tri infolinky. Ich telefónne čísla spolu s kompletným zoznamom odberných miest už magistrát zverejnil na sociálnej sieti.