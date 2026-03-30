V Nitre budú počas sezóny prehliadky mesta a ďalšie podujatia
Prvým podujatím bude prehliadka s názvom Jarné tajomstvá pravekej hory s Matejom Šiškom, ktorá sa bude v zoborských lesoch konať 18. apríla.
Autor TASR
Nitra 30. marca (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) Nitra ponúkne počas nadchádzajúcej turistickej sezóny viaceré komentované prehliadky mesta i prírody v jeho okolí. Ako informovalo, sprievodcovia budú návštevníkom prezentovať rôzne zaujímavé lokality a pamiatky od apríla až do septembra.
Prvým podujatím bude prehliadka s názvom Jarné tajomstvá pravekej hory s Matejom Šiškom, ktorá sa bude v zoborských lesoch konať 18. apríla. „Z jarných aktivít je možné spomenúť aj Prechádzku Horným mestom s riaditeľom Štátneho archívu v Nitre Petrom Kerestešom, ktorá je naplánovaná na 9. mája, i podujatie Stopy nitrianskych Židov s Petrom Michalíkom, ktoré sa bude konať 24. mája,“ uviedlo TIC.
V priebehu letných mesiacov TIC ponúkne aj komentované prehliadky nitrianskej modernej architektúry, sledovanie magického splnu mesiaca v čase letného slnovratu i podujatia spojené s mestskými oslavami Nitra, milá Nitra a návštevami Martinského vrchu a Zoborského kláštora. „Pripravujeme tiež podujatie Otvorené brány kostolov v júli a v auguste i oslavy Svetového dňa cestovného ruchu a Dni európskeho kultúrneho dedičstva v septembri,“ doplnilo TIC Nitra.
