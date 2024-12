V Nitre chcú do dobrovoľníctva zapojiť seniorov

Nitra 10. decembra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) chce pomôcť seniorom v meste zmysluplne tráviť voľný čas. Ako informovalo, pre ľudí v dôchodkovom veku pripravilo informačnú kampaň s názvom Tretí vek dobrovoľníctva. Tá im má ukázať, ako a kde môžu využiť svoj čas, skúsenosti a vedomosti pri pomoci iným.



NCD v rámci spolupráce s Jednotou dôchodcov Slovenska aj s Radou seniorov mesta Nitra predstavilo nové dobrovoľnícke príležitosti na rôznych stretnutiach viac ako 120 seniorom. "Na ich aktivizáciu sme pre nich pripravili deväť zaujímavých dobrovoľníckych programov, ktoré im ponúkajú možnosť a priestor, ako byť užitoční a využívať svoj čas zmysluplne," uviedla Petra Veľká Hadžová z NCD.



Seniori môžu pomáhať napríklad v Materskom centre Klokanček pri kreatívnych činnostiach pre deti. Deťom sa môžu venovať pri doučovaní či hraní hier aj v Centre pre rodinu v Nitre. V Krajskom osvetovom stredisku sa môžu zapojiť do pomoci pri organizácii výstav a sprevádzaní návštevníkov. "V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Kreativ Klasov by potrebovali pomoc s asistenciou u klientov pri konzumácii jedla. V Hospici - dome pokoja a zmieru u Bernadetky sa zasa seniorský dobrovoľník môže realizovať ako spoločník pri lôžku chorého," vymenovala ponúkané aktivity Andrea Kosír Hugáňová z NCD.



Ako ďalej doplnila, seniori môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj v ZSS Nitrava, kde hľadajú spoločníkov pri trávení voľného času klientov, ale aj pri vedení a organizovaní krúžkov či akcií. Občianske združenie Alej na Prameni zasa ponúka sebarealizáciu pri nenáročných záhradníckych prácach. Ľudia v dôchodkovom veku môžu pomáhať aj Združeniu Storm, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. "Seniori sa môžu zapojiť aj do aktivít ZSS Borinka - Alzheimercentrum. To hľadá aktívnych dobrovoľníkov, ktorí majú záujem robiť spoločnosť klientom zariadenia, napríklad pri čítaní kníh, pri hraní spoločenských hier, rozhovormi či pri písaní korešpondencie," doplnilo NCD.