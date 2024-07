V Nitre chcú rozšíriť služby pre zdravotne postihnuté deti

Nitra 14. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) SOCIA chce v spolupráci s nitrianskou radnicou zvýšiť kapacitu služieb, ktoré poskytuje ťažko zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom. Združenie s mestom pripravuje projekt na zvýšenie kapacity Domova sociálnych služieb (DSS) na Topoľovej ulici v Nitre. Z plánu obnovy a odolnosti naň chce získať takmer 700.000 eur.



Ako uviedol nitriansky magistrát, projekt počíta s výstavbu nových priestorov na pozemku vo vlastníctve mesta Nitry. "DSS poskytuje služby ambulantnou formou s kapacitou 18 miest. Pretože ide o jediné zariadenie svojho druhu na území mesta Nitra, dopyt po službe ďaleko presahuje aktuálnu kapacitu. Projekt preto počíta so zvýšením ambulantnej sociálnej služby pre osoby so zdravotným postihnutím o 12 miest," informoval mestský úrad.



Ako doplnil, OZ SOCIA pôsobí v oblasti sociálnej práce so skupinou ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže. "V spolupráci s rodičmi realizujú sociálno-rehabilitačné a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi s postihnutím. Rozšírenie kapacity ambulantných sociálnych služieb je nástrojom pre zabezpečenie nezávislého života týchto rodín," doplnila radnica.