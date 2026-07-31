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V Nitre chcú zefektívniť dopravu a správu mesta
Mesto Nitra pripravuje projekt zameraný na zber a vyhodnocovanie dát o doprave, stave ciest, počasí či kvalite ovzdušia.
Autor TASR
Nitra 31. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt zameraný na zber a vyhodnocovanie dát o doprave, stave ciest, počasí či kvalite ovzdušia. Výsledkom by malo byť efektívnejšie plánovanie opravy komunikácií, zimnej údržby aj ďalších služieb, ktoré mesto zabezpečuje pre obyvateľov, informovala radnica.
Súčasťou projektu budú aj inteligentné zariadenia na vozidlách Nitrianskych komunálnych služieb a Strediska mestských služieb. Tie počas svojej bežnej práce automaticky zaznamenajú napríklad poškodenú vozovku alebo dopravné značenie, takže mesto bude mať presnejší prehľad o tom, kde je potrebné zasiahnuť.
Projekt prinesie aj moderné technológie pre inteligentnú dopravu. V budúcnosti umožnia vodičom prijímať upozornenia na nehodu, poľadovicu či iné situácie priamo z dopravnej infraštruktúry, čo prispeje k plynulejšej premávke.
Jednou z častí projektu bude aj modernizácia kamerového systému mestskej polície. Nové kamery a softvér s prvkami umelej inteligencie však nebudú slúžiť len na bezpečnosť. Stanú sa zároveň dôležitým zdrojom dát, ktoré pomôžu lepšie riadiť dopravu a správu mesta.
Predpokladané náklady na realizáciu projektu sa pohybujú na úrovni približne 2,7 milióna eur. Radnica ich plánuje financovať z eurofondov, z Programu Slovensko. Aktuálne pripravuje jeho predloženie na schválenie a v prípade úspechu by verejné obstarávanie mohlo odštartovať koncom tohto roka.
Súčasťou projektu budú aj inteligentné zariadenia na vozidlách Nitrianskych komunálnych služieb a Strediska mestských služieb. Tie počas svojej bežnej práce automaticky zaznamenajú napríklad poškodenú vozovku alebo dopravné značenie, takže mesto bude mať presnejší prehľad o tom, kde je potrebné zasiahnuť.
Projekt prinesie aj moderné technológie pre inteligentnú dopravu. V budúcnosti umožnia vodičom prijímať upozornenia na nehodu, poľadovicu či iné situácie priamo z dopravnej infraštruktúry, čo prispeje k plynulejšej premávke.
Jednou z častí projektu bude aj modernizácia kamerového systému mestskej polície. Nové kamery a softvér s prvkami umelej inteligencie však nebudú slúžiť len na bezpečnosť. Stanú sa zároveň dôležitým zdrojom dát, ktoré pomôžu lepšie riadiť dopravu a správu mesta.
Predpokladané náklady na realizáciu projektu sa pohybujú na úrovni približne 2,7 milióna eur. Radnica ich plánuje financovať z eurofondov, z Programu Slovensko. Aktuálne pripravuje jeho predloženie na schválenie a v prípade úspechu by verejné obstarávanie mohlo odštartovať koncom tohto roka.