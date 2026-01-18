< sekcia Regióny
V Nitre dlhodobo klesá počet obyvateľov, vlani ich malo 74.548
Spomedzi mestských častí je najväčšou sídlisko Klokočina, kde býva 16.634 ľudí.
Autor TASR
Nitra 18. januára (TASR) - Mesto Nitra malo k 2. januáru tohto roka 74.548 obyvateľov. Ako informovala radnica, je to o 660 menej ako rok predtým.
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka Nitre ubúdajú obyvatelia už niekoľko rokov. „Ide o trend viditeľný aj pri iných veľkých mestách a vidieť ho na štatistických údajoch už vyše dvoch desaťročí. Naposledy Nitre pribudli obyvatelia s trvalým pobytom v roku 2002, keď tu žilo 87.690 ľudí,“ skonštatoval.
Z celkového počtu dospelých obyvateľov Nitry je 34.222 žien a 30.186 mužov. Naopak, chlapcov pod 15 rokov žije v Nitre viac ako dievčat v rovnakej vekovej kategórii. „Chlapcov máme v meste 5201 a dievčat 4939,“ povedal Holúbek.
Spomedzi mestských častí je najväčšou sídlisko Klokočina, kde býva 16.634 ľudí. Druhá v poradí je Chrenová s 13.917 obyvateľmi nasledovaná Starým mestom s 11.694 obyvateľmi. Všetky ostatné časti Nitry majú pod 10.000 obyvateľov. Najmenšou časťou Nitry sú Mlynárce s 582 obyvateľmi.
Chlapci, ktorí sa narodili v roku 2025, dostávali najčastejšie meno Jakub. „Matrika v Nitre toto obľúbené mužské meno zapísala pri 22 chlapcoch. Druhým najčastejšie používaným mužským menom bolo Adam s počtom 21 detí a Oliver, ktoré dostalo 17 chlapcov. Nasledovali Samuel, Šimon, Martin, Lukáš, Tomáš, Michal a Damián,“ skonštatoval Holúbek.
U dievčat sa o prvenstvo delia Nina s Emou. „Obe mená zapísala nitrianska matrika 17 deťom. Tretia skončila Sofia, pre ktorú sa rozhodlo 14 rodičovských párov. Nasledovali Viktória, Eliška, Olívia, Rebeka, Mia, Natália a Hana,“ doplnil hovorca.
Nitrianska matrika vlani zapísala aj netradičné mená. U chlapcov to bol napríklad Ozan, Amar, Yaman a u dievčat Arleta, Cansu a Daisy. „Matrika sa riadi zákonom, nezapíše hocijaké mená, po ktorých rodičia siahnu. Z nedávno zverejneného zoznamu mien novorodencov v nitrianskej fakultnej nemocnice nezapísala napríklad Diora ani Snehulienku,“ pripomenul Holúbek.
Vlani nitrianska matrika urobila celkovo 1012 zápisov o narodení a 1656 zápisov o úmrtí. „Tu však ide o všetkých ľudí, ktorí zomreli v Nitre, nie iba o obyvateľov Nitry. Matrika tiež zaevidovala 347 zápisov o uzavretí manželstva, z toho 217 bolo civilných sobášov a 130 cirkevných,“ dodal Holúbek.
