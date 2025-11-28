< sekcia Regióny
V Nitre dopravu v z Klokočiny do centra skomplikuje uzávera Braneckého
Autor TASR
Nitra 28. novembra (TASR) - Dôležitú spojnicu medzi najväčším sídliskom v Nitre Klokočinou a centrom mesta skomplikuje počas víkendu čiastočná uzávera Braneckého ulice. Jej dôvodom je rekonštrukcia cesty, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Okresný dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje, že vnútorný vjazd do kruhového objazdu z Braneckého na Štúrovu ulicu bude uzatvorený od piatka od 18.00 h do nedele 30. novembra do ukončenia prác. Uzatvorený bude aj priechod pre chodcov. Vodiči jazdiaci po Braneckého ulici v smere na Štúrovu ulicu budú musieť pokračovať v jazde doprava, v smere do centra mesta.
Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením po miestnych cestách v smere Štúrova - Párovská - Vodná - Janka Kráľa. Polícia odporúča využiť aj alternatívne trasy a predmetnému úseku sa úplne vyhnúť.
Vonkajší pruh do centra bude prejazdný bez obmedzení. Rovnako sa vodiči dostanú bez problémov z kruhovej križovatky na Klokočinu.
