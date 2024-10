V Nitre hľadajú dobrovoľníkov, ktorých ocenenia cenou Srdce na dlani

Nitra 23. októbra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) hľadá osobnosti i organizácie, ktoré si zaslúžia udelenie ocenenia Srdce na dlani. Ako informovalo, nominácie môže podávať ktokoľvek, kto pozná výnimočné osoby či kolektívy, ktoré sa venujú dobrovoľníckej činnosti bez nároku na honorár a v trvaní aspoň šesť mesiacov.



Nomináciu je možné zaslať do 31. októbra 2024. Ocenenie Srdce na dlani sa bude udeľovať vo viacerých kategóriách. Okrem sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, vzdelávacej a športovej oblasti je to aj ochrana životného prostredia, práca s deťmi a mládežou i dobrovoľníctvo do 18 rokov. Na ocenenie môže byť navrhnutý aj subjekt, ktorý dobrovoľníctvo podporuje.



Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za ich aktivity uskutočňované v prospech iných a vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. "Je ocenením, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia," doplnilo NCD.