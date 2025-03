V Nitre hlasovaním rozhodli, ktorým projektom sa má samospráva venovať

Nitra 31. marca (TASR) - Obyvatelia Nitry hlasovaním rozhodli, ktorým projektom by sa malo mesto venovať prioritne. Mesto predstavilo anketu top 5 projektov vo februári tohto roka. Obyvatelia sa mohli rozhodnúť, ktorému zo 43 radnicou prichystaných projektov by mala samospráva venovať absolútnu prioritu. Do hlasovania sa zapojilo 2652 respondentov, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Najvyšší počet hlasov získali projekty fontána na Svätoplukovom námestí v Nitre, priestor pred Orbisom, ZŠ Nábrežie mládeže, CVČ Domino - pocket park a komplexná rekonštrukcia Špitálskej ulice.



Všetky projekty v hodnote približne 27 miliónov eur má mesto kompletne alebo takmer úplne vypracované. „Projekty majú za sebou potrebné povolenia a schvaľovacie procesy, prípadne sú veľmi blízko k ich získaniu,“ povedal Holúbek. V nasledujúcom kroku bude potrebné, aby mestskí poslanci odsúhlasili financovanie projektov z rozpočtu mesta alebo schválili spolufinancovanie vo výške niekoľkých percent v prípadoch, v ktorých mesto môže na projekty získať peniaze z externých zdrojov.