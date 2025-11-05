< sekcia Regióny
V Nitre je na zimnú údržbu pripravených tritisíc ton posypovej soli
Správa ciest má na údržbu ciest v regióne pripravených aj približne 3000 ton posypovej soli. Ďalších 10.000 ton má zazmluvnených.
Autor TASR
Nitra 5. novembra (TASR) - Regionálna správa a údržba ciest (RSÚC) Nitra sa už pripravuje na zimnú údržbu. Ako informovala, k dispozícii má 76 sypačov, ktoré začiatkom roka doplnia dva nové.
RSÚC má na údržbu ciest v regióne pripravených aj približne 3000 ton posypovej soli. Ďalších 10.000 ton má zazmluvnených. „Zimná údržba ciest sa riadi stanoveným operačným plánom. Najskôr sa upravujú cesty I. triedy, potom II. a napokon III. triedy. Posyp a odhŕňanie snehu sa vykonávajú operatívne a bezodkladne podľa aktuálnej situácie,“ uviedla RSÚC.
O nepretržitý dohľad nad cestami sa stará 14 dispečerských stredísk a dve detašované pracoviská, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja. „Na zimné mesiace by sa mali pripraviť aj vodiči. Je potrebné, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky, nikam sa neponáhľali a na cestách boli ostražití a trpezliví,“ doplnila RSÚC.
