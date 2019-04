V Nitre je neobjasnených asi 50 percent trestných činov

Policajti pri objasňovaní trestných činov spolupracujú aj s mestskou políciou (MsP). Obaja riaditelia obvodných policajných oddelení ju hodnotia veľmi pozitívne.

Nitra 27. apríla (TASR) – Policajti v dvoch obvodných oddeleniach v Nitre riešili vlani predovšetkým majetkovú kriminalitu. Celkovo bolo na území mesta evidovaných viac ako 1300 trestných činov, väčšinu z nich spáchali podľa policajných štatistík domáci obyvatelia. Zo zverejnenej správy o bezpečnostnej situácii v Nitre vyplýva, že objasnenosť trestných činov bola vlani nižšia ako 50 percent.



Ako uviedol riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) Nitra-Chrenová Ľudovít Lehocký, v rámci majetkovej kriminality došlo vlani v tomto obvode k 184 trestným činom, ďalších 123 skutkov, prevažne podvodov, sa týkalo ekonomickej trestnej činnosti a 36 prípadov sa týkalo násilných trestných činov.



Podľa slov riaditeľa OO PZ Nitra-Kalvária Stanislava Demetera, došlo vlani v tomto policajnom obvode k majetkovej kriminalite v 406 prípadoch. O ekonomickú kriminalitu šlo v 382 prípadoch a násilnú trestnú činnosť policajti riešili 73-krát.



Väčšina násilných skutkov v obvode Nitra-Kalvária, do ktorého patrí aj Staré Mesto, sa stala na Mostnej ulici. Množstvo barov a zábavných podnikov, ktoré sú tu situované, zamestnáva policajtov predovšetkým počas víkendov. Vlani tu bolo evidovaných 44 násilných trestných činov, policajti z nich objasnili 20. „Väčšinou boli páchatelia zadržaní na mieste alebo v blízkom okolí,“ uviedol Demeter.



Ako pripomenul, rušný nočný život na Mostnej ulici si vyžaduje neustálu prítomnosť a služobné zákroky príslušníkov polície zameraných hlavne na dodržiavanie verejného poriadku. „Snažíme sa o to aj s nasadením väčšieho počtu síl a prostriedkov, hlavne v piatok a v sobotu. Hliadky sú plánované tak, aby predovšetkým v nočných hodinách boli na Mostnej ulici neustále prítomní policajti,“ skonštatoval Demeter.



Policajti pri objasňovaní trestných činov spolupracujú aj s mestskou políciou (MsP). Obaja riaditelia obvodných policajných oddelení ju hodnotia veľmi pozitívne. „Predovšetkým pokiaľ ide o spoločný výkon služby a vymieňanie si poznatkov o páchaní trestnej činnosti. Dobrá spolupráca je aj pri využívaní kamerového systému, vďaka ktorému dochádza k stotožneniu páchateľov, a tiež ku koordinácii pri zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky či pri pátraní po nezvestných osobách. Mimoriadne treba oceniť MsP za to, že kamerový záznam je k dispozícii okamžite a je možné vykonať pátranie po takzvanej horúcej stope,“ skonštatoval Lehocký.