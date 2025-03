V Nitre má od 1. apríla zdražieť parkovné

Nitra 6. marca (TASR) - Vodiči v Nitre si od 1. apríla tohto roku priplatia za parkovanie. Skonštatoval to primátor Marek Hattas po tom, ako mestskí poslanci vo štvrtok neschválili pozmeňovací návrh k dodatku ku všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Ten mal zabezpečiť zachovanie poplatkov na súčasnej úrovni.



Primátor povedal, že je z rozhodnutia poslancov sklamaný. "Som proti zvyšovaniu poplatkov, zvlášť v čase, keď vládny konsolidačný balíček zasiahol mnohých ľudí. Viceprimátor Peter Mezei predložil pozmeňovací návrh, aby sa ceny za parkovanie ponechali na súčasnej úrovni. Žiaľ, nestretol sa s pochopením u väčšiny poslancov. Zmietli ho zo stola a pre ich rozhodnutie bude v Nitre od 1. apríla drahšie parkovné," uviedol Hattas.



Aktuálne ceny sú nastavené na 50 centov za prvú hodinu parkovania a 1,5 eura za každú načatú hodinu. "Od 1. apríla to bude v centre mesta za prvú hodinu jedno euro a každú začatú hodinu dve eurá. V ďalších zónach to bude jedno euro za prvú hodinu a jedno euro za každú začatú hodinu. Dôležitá informácia je, že nové parkovacie automaty aj nová aplikácia od 1. apríla umožnia zaplatiť aj za polhodinu parkovania, čo v súčasnosti nie je možné," vysvetlil vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Matúš Maruniak.



Podľa viacerých mestských poslancov bol pozmeňovací návrh viceprimátora Mezeia na ponechanie pôvodnej výšky parkovného nedostatočne pripravený. Ďalší ho označili za populistický a zdôraznili, že nezvýšenie poplatkov by znamenalo výpadok v príjmoch mesta vo výške takmer 500.000 eur. Mestské zastupiteľstvo následne odsúhlasilo návrh poslanca Petra Oremusa, aby sa celý materiál vrátil mestskému úradu na dopracovanie.



Mezei v tejto súvislosti upozornil, že dopracované znenie dodatku VZN sa pred 1. aprílom nestihne schváliť. "Úpravy VZN majú svoj legislatívny proces a ten sa do stanoveného dátumu nedá stihnúť. Znamená to, že od začiatku apríla začnú platiť vyššie sadzby parkovného," skonštatoval.



Mesto chystá viaceré zmeny v parkovaní. Okrem úpravy poplatkov počíta aj s výmenou parkovacích automatov, s reguláciou rezidentského parkovania, s nákupom auta, ktoré bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania, či s aplikáciou, ktorá umožní komfortnejšie platby.