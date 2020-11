V Nitre má od pondelka fungovať mobilné odberné miesto

Nitra 6. novembra (TASR) – V Nitre sa počas víkendu nebudú vykonávať antigénové testy na ochorenie COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, mobilné odberné miesto začne fungovať od pondelka 9. novembra. „Zriaďuje ho ministerstvo zdravotníctva. Momentálne aj my čakáme na podrobnejšie informácie,“ uviedol Holúbek.



Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa mestský úrad stále eviduje záujem verejnosti o testovanie. „Jedna časť ľudí z rôznych dôvodov nestihla prísť na odberné miesta počas uplynulého víkendu a radi by získali certifikát a druhá skupina obyvateľov potrebuje negatívny test kvôli práci, pretože cestujú do iných okresov. Takže dopyt tu stále je a ja ako primátor budem rád, keď v Nitre budeme mať aspoň jedno odberné miesto,“ uviedol Hattas.