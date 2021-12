V Nitre má pribudnúť integrované bezpečnostné centrum

Nitra 17. decembra (TASR) – Nitra má byť jedným z miest, v ktorých vzniknú integrované bezpečnostné centrá. V nich majú byť zahrnuté všetky bezpečnostné i záchranné zložky.



Projekt v celkovej hodnote takmer 50 miliónov eur sa má realizovať z plánu obnovy, z ktorého má byť financovaný. Peniaze sú určené na zriadenie troch pracovísk, ktoré budú obsahovať základne manažmentu bezpečnosti a riadenia záchranných i bezpečnostných služieb a tiež riadenia krízových situácií a mimoriadnych situácií. „V rámci Slovenska boli vytipované tri oblasti. Prvou oblasťou sú Košice, druhou Banská Bystrica a treťou Nitra. Tá má zároveň slúžiť aj ako záložné pracovisko pre hlavné mesto Bratislavu,“ uviedol riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Matej Polaček.



Do zriadenia nitrianskeho centra má byť investovaných približne 16 miliónov eur. Má v sebe zahŕňať všetky zložky integrovaného záchranného systému. Okrem zdravotnej záchrannej služby aj Hasičský a záchranný zbor, krízové riadenie okresného úradu, Policajný zbor a tiež mestskú políciu. „Toto pracovisko má v sebe zahŕňať zhruba 200 pracovných miest. Jeho súčasťou budú bezpečnostné centrá krízového riadenia štátnej správy aj samosprávy. V súčinnosti z mestskou políciou predpokladáme tiež vybudovanie centra kamerového monitoringu. Budú tam tiež parkoviská, garáže a ďalšie priestory zázemia, ktoré sú potrebné pre 24-hodinovú prevádzku,“ vysvetlil Polaček.



Podľa jeho slov sú integrované bezpečnostné centrá navrhnuté podľa modelu v Českej republiky. „Tam to funguje už niekoľko rokov a sú s tým spokojní pri bežnej prevádzke aj pri riadení krízových situácií. My sme tento projekt v Nitre rozbiehali už v roku 2015. Mala to byť výkladná skriňa Slovenska, ale prišli voľby a projekt sa zastavil. Teraz sa nám ho podarilo opäť vybojovať a Nitra sa zaradí medzi mestá, kde bude vybudované technologické centrum i centrum bezpečnosti a záchranných zložiek SR,“ skonštatoval Polaček.



Ako doplnil, realizáciu projektu komplikoval problém s hľadaním vhodných pozemkov, na ktorých by integrované centrum mohlo v Nitre vyrásť. Pomocnú ruku podali mestskí poslanci, ktorí pre políciu na tento účel vyčlenili na svojom decembrovom rokovaní dva pozemky. Jeden na Súľovskej a druhý na Kmeťovej ulici. „Konkrétny pozemok bude pre projekt vyčlenený na základe obhliadky a konečné rozhodnutie aj s podmienkami predaja pozemku príde na januárovom rokovaní mestského zastupiteľstva,“ uviedol nitriansky primátor Marek Hattas.