V Nitre má vyrásť Integrované bezpečnostné centrum

Nitra 3. mája (TASR) - Nitra je o niečo bližšie k vybudovaniu Integrovaného bezpečnostného centra (IBC). Mestskí poslanci rozhodli o dopredaji pozemku, na ktorom chce ministerstvo vnútra IBC vybudovať. Podľa primátora Mareka Hattasa sa po zriadení centra zvýši bezpečnosť v Nitre.



Mestské zastupiteľstvo o predaji rozhodlo už vlani na jeseň, teraz však svoje rozhodnutie muselo zopakovať. Dôvodom boli administratívne nezrovnalosti, ktoré vyplynuli z toho, že mesto Nitra je platcom DPH, zatiaľ čo ministerstvo vnútra nie.



Ako uviedol primátor, v IBC majú sídliť všetky bezpečnostné a záchranné zložky. "Naším zámerom je, aby v priestoroch centra sídlila aj mestská polícia, tak ako je to štandardom napríklad v mestách v Českej republike. Účelom takéhoto opatrenia je skvalitnenie služieb bezpečnostných zložiek, zlepšenie ich koordinácie a skrátenie reakčného času počas mimoriadnych situácií," vysvetlil Hattas.



Ako pred časom uviedlo ministerstvo vnútra, na Slovensku sa v súčasnosti plánuje vybudovanie štyroch centier. Okrem Nitry majú vzniknúť aj v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. "Nitrianske IBC by malo vyrásť na Kmeťovej ulici. Centrum bude financované zo štátneho rozpočtu, výška nákladov by sa mala pohybovať okolo desať miliónov eur," doplnil Hattas.