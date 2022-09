V Nitre má vzniknúť jedno z dvoch integrovaných bezpečnostných centier

Nitra 26. septembra (TASR) - V Nitre by mohlo vzniknúť jedno z dvoch integrovaných bezpečnostných centier. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Nitre Matej Polaček uviedol, že má ísť o moderné technologické zariadenie, ktoré bude zahŕňať všetky bezpečnostné i záchranné zložky.



Podľa Polačeka má na Slovensku vzniknúť viacero takýchto centier, v prvej fáze sa však počíta len s dvoma. "Bolo rozhodnuté, že jedno bude v Košiciach a druhé v Nitre alebo v Banskej Bystrici, podľa toho, kde na jeho výstavbu budú vytvorené lepšie podmienky," povedal Polaček.



Mestské zastupiteľstvo v Nitre už na svojom septembrovom rokovaní schválilo zámer na odpredaj pozemku na Kmeťovej ulici, kde by malo nové integrované bezpečnostné centrum vyrásť. "Pôjde o vysokošpecializované a moderné centrum, ktorého výstavba má byť financovaná z plánu obnovy. Hotové by malo byť do roku 2026," skonštatoval Polaček.



Nové bezpečnostné centrum má v zahŕňať zdravotnú záchrannú službu, Hasičský a záchranný zbor, krízové riadenie okresného úradu, Policajný zbor a tiež mestskú políciu. "Väčšina týchto zložiek zostane umiestnená vo svojich súčasných priestoroch, centrum bude zhŕňať predovšetkým riadenie. Sťahovať by sa mali iba tie súčasti, ktoré sú dnes v nevyhovujúcich priestoroch, teda okresný úrad, Policajný zbor a mestská polícia," vysvetlil Polaček.