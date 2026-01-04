Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Nitre mestskí policajti našli v Brezovom háji mŕtve telo muža

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nitrianska mestská polícia o tom informovala v sobotu (3. 1.) na sociálnej sieti.

Autor TASR
Nitra 4. januára (TASR) - Hliadka mestskej polície našla v Brezovom háji v Nitre mŕtve telo muža. Nachádzalo sa v kríkoch. Nitrianska mestská polícia o tom informovala v sobotu (3. 1.) na sociálnej sieti.

Hliadka na mieste našla muža bez známok života. Muž bol sčasti zasnežený, preto je predpoklad, že sa na mieste nachádzal dlhšiu dobu,“ priblížila s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu nebude poskytovať bližšie informácie.
