V Nitre mestskí policajti našli v Brezovom háji mŕtve telo muža
Nitrianska mestská polícia o tom informovala v sobotu (3. 1.) na sociálnej sieti.
Autor TASR
Nitra 4. januára (TASR) - Hliadka mestskej polície našla v Brezovom háji v Nitre mŕtve telo muža. Nachádzalo sa v kríkoch. Nitrianska mestská polícia o tom informovala v sobotu (3. 1.) na sociálnej sieti.
„Hliadka na mieste našla muža bez známok života. Muž bol sčasti zasnežený, preto je predpoklad, že sa na mieste nachádzal dlhšiu dobu,“ priblížila s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu nebude poskytovať bližšie informácie.
