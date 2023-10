V Nitre môžu nominovať dobrovoľníkov na ocenenie Srdce na dlani

Nitra 17. októbra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) bude aj tento rok odmeňovať ľudí, organizácie i projekty, ktoré sa venujú dobrovoľníckej činnosti bez nároku na honorár. Ocenenie Srdce na dlani 2023 bude udeľovať v nitrianskej synagóge 14. novembra.



Ako uviedlo centrum, nominácie na ocenenie môže podávať ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu či organizáciu, ktorá sa venuje dobrovoľníckej činnosti bez nároku na honorár v trvaní aspoň šiestich mesiacov. "Návrhy na ocenenie je možné zaslať do 2. novembra 2023. Dobrovoľníkov je možné nominovať vo ôsmich kategóriách. Je medzi nimi sociálna a zdravotná oblasť, výchova a vzdelávanie, kultúra a umenie, šport, ochrana životného prostredia, práca s mládežou, dobrovoľníctvo do 18 rokov a subjekt podporujúci dobrovoľníctvo," informovalo NCD.



Srdce na dlani je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. O jeho udelení rozhoduje hodnotiaca komisia. "Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí a schopností pre dobro iných, a to bez nároku na odmenu. Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si osobitnú vďaku a pozornosť," doplnila Andrea Kosír Hugáňová z NCD.