V Nitre môžu posielať nominácie na udelenie ocenení Srdce na dlani

Nitra 23. septembra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) pripravuje 14. ročník udeľovania cien Srdce na dlani. Ako uviedlo, návrhy na ocenenie môže podávať ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti bez nároku na honorár a v trvaní aspoň šesť mesiacov.



Nomináciu je možné zaslať do 18. októbra 2024. Ocenenie Srdce na dlani sa bude udeľovať vo viacerých kategóriách. Okrem sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, vzdelávacej a športovej oblasti je to aj ochrana životného prostredia, práca s deťmi a mládežou i dobrovoľníctvo do 18 rokov. Na ocenenie môže byť navrhnutý aj subjekt, ktorý dobrovoľníctvo podporuje.



Podľa slov Andrey Kosír Hugáňovej z NCD je dôležité ukazovať ľudskosť, pomoc a príbehy, ktoré môžu byť pre iných zdrojom inšpirácie. "Dobrovoľníci a dobrovoľníčky denne venujú svoj čas a schopnosti iným, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu. Sú to výnimoční ľudia, ktorým môžeme preukázať osobitnú vďaku prostredníctvom ceny Srdce na dlani," skonštatovala.



Ako doplnila, Srdce na dlani je ocenením NCD, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o cenu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, jednotlivcov i kolektívy za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných a v rôznych oblastiach spoločenského života. O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia NCD.