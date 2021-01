V Nitre museli pre mŕtvych pristaviť druhý chladiaci príves

Nitra 9. januára (TASR) – Počty mŕtvych, ktorí v Nitre zomreli na ochorenie COVID-19, pribúdajú. Kapacity domov smútku sú naplnené a v meste nie je kde uchovávať telá nebožtíkov.



Mesto už koncom roka dalo na cintoríne na Cabajskej ceste pristaviť externý chladiarenský príves na uskladnenie tiel. Jeho kapacita je už plná a radnica musela pristaviť druhý príves. „Pokiaľ sa naplní aj ten, budeme musieť v meste zriadiť veľkokapacitné miesto pre zosnulých. Pohrebné služby nestíhajú, úmrtí na ochorenie COVID-19 pribúda,“ informoval magistrát.



V prípade potreby by radnica mohla využiť na uskladnenie mŕtvych zimný štadión. „Sme pripravení aj na tie najhoršie varianty. Prosíme všetkých, chráňte seba aj svoje okolie. Dodržiavajte opatrenia a dajte sa testovať,“ vyzýval ľudí primátor Marek Hattas.



V súčasnosti je čakacia doba na pohreb v Nitre dva týždne. Podľa informácií z nitrianskej fakultnej nemocnice mŕtvych pribúda oveľa rýchlejšie ako inokedy. „Posledné informácie od riaditeľa nitrianskej nemocnice Milana Dubaja mám, že do nemocnice chodí okolo 40 pacientov, no pripravení sú na 20 až 30. To číslo je extrémne vysoké. Priemerný počet úmrtí v meste Nitra, za jeden mesiac v bežnom období, je približne 130. V októbri, novembri a v decembri sa krivka zvyšovala a za december tu bolo 330 úmrtí, čo je viac ako dvojnásobok. Trend pokračuje a čísla za prvé dni januára sú taktiež extrémne,“ skonštatoval primátor.