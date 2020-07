V Nitre na Chrenovej by mali pribudnúť nové byty a komerčné priestory

Nitra 16. júla (TASR) – Spoločnosť InTeFi Management, s. r. o., Praha plánuje postaviť na Spišskej ulici v Nitre polyfunkčné objekty určené na komerčnú činnosť a bývanie. Polyfunkčné objekty s kapacitou 15 komerčných priestorov na prenájom a 240 bytových a apartmánových jednotiek by mali byť umiestnené v šiestich blokoch s maximálnou výškou štyroch nadzemných podlaží. Podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie v objektoch prevažujú komerčné priestory nad priestormi určenými na bývanie.



Nové polyfunkčné objekty by mali byť umiestnené v katastrálnom území Mikov dvor a Chrenová, v tesnej blízkosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea a vodného toku Selenec. Súčasťou projektu by malo byť aj vybudovanie nových plôch určených pre oddych, relax a verejnú zeleň. Investor plánuje zapracovať do projektu aj tzv. zelené riešenia, ako sú extenzívne zelené strechy, verejne dostupná zeleň, vnútroareálová zeleň v rámci objektov budov a revitalizácia priľahlého vodného toku Selenec na modernú verejnú promenádu.



Predbežný začiatok prípravných a terénnych prác je naplánovaný na marec budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladané investičné náklady odhadol investor na 23 miliónov eur.