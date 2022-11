V Nitre na námestí sa slávnostne rozžiaril vianočný stromček

Nitra 27. novembra (TASR) - Sprievodom svetla sa v nedeľu začalo v Nitre adventné obdobie. Pútnici sa so svetielkami stretli na Nitrianskom hrade, odkiaľ putovali do vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí.



Pútnikov prišiel pozdraviť aj nitriansky biskup Viliam Judák, podľa ktorého Sprievod svetla symbolizuje šírenie dobra, ktoré je v dnešných časoch veľmi potrebné. "Je to krásna akcia, ktorá bola cez pandémiu prerušená. Symbolizuje, že Nitra a hradný priestor sú pokladané za kolísku kresťanstva na Slovensku a za Betlehem Slovenska. Odtiaľto vychádzalo svetlo viery a my sa teraz symbolicky usilujeme priniesť ho do ulíc Nitry a všetkým obyvateľom, ktorí tu žijú," uviedol Judák. Biskup zároveň na hradnom nádvorí pod sochou Jána Pavla II. požehnal adventný veniec a zažal prvú adventnú sviecu.



Po absolvovaní Via Noce, teda cesty nocou, dorazili pútnici na Svätoplukovo námestie, kde spolu s herečkou Evou Pavlíkovou a predstaviteľmi mesta rozsvietili vianočný stromček. Prvý adventný večer následne vyplnil koncert swingového orchestra Fats Jazz Band pod vedením klaviristu Ladislava Fančoviča.