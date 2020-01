V Nitre na Šindolke majú vyrásť stovky nových bytov

Nitra 13. januára (TASR) - V Nitre by mala v budúcnosti vyrásť nová obytná zóna s 344 bytmi pre takmer 900 obyvateľov. Podľa stavebného úradu je navrhovateľom výstavby Roman Cerulík. Výstavba s rozpočtom 30 miliónov eur sa má realizovať v lokalite Šindolka neďaleko priemyselného parku Sever.



Ako sa uvádza v dokumentácii k výstavbe, bytový komplex by mal vyrásť medzi Dražovskou a Topoľčianskou ulicou. Plocha riešeného územia má takmer 20.000 štvorcových metrov (m2), plocha zastavaná bytovými objektmi je vyše 8000 m2. Celková podlažná plocha navrhovanej zástavby je takmer 59.000 m2.



Bytové domy sú navrhnuté v stavebnom bloku s vnútorným dvorovým priestorom s prístupom z Dražovskej ulice. „Návrh rieši vjazdy do nadzemných i podzemných parkovacích podlaží. Počíta s piatimi až šiestimi nadzemnými a jedným ustúpeným obytným podlažím,“ konštatuje sa v dokumentácii k zámeru.



Bytový komplex by mal obsahovať 155 dvojizbových bytov, 167 troj- a 22 štvorizbových bytov. Parkovacie garáže majú mať kapacitu 442 miest a vonkajšie parkoviská 52. Projekt počíta so začatím výstavby v roku 2022 a s jej ukončením v roku 2028.



Lokalita, v ktorej by mala byť plánovaná bytová výstavba umiestnená, sa nachádza pri komunikácii, ktorá spája mesto Nitra s priemyselným parkom Sever. V ňom sa nachádza aj závod automobilky Jaguar Land Rover. Štátna firma MH Invest tu chce vybudovať veľkú nadúrovňovú križovatku, vďaka ktorej by sa mala zvýšiť dopravná dostupnosť priemyselnej zóny. Mesto Nitra s rozšírením križovatky a zvýšením dopravnej priepustnosti súhlasí, je však proti tomu, aby sa problém riešil nadúrovňovou križovatkou. Tá by podľa hlavného architekta mesta Viktora Šabíka oddelila Šindolku od zvyšku mesta.