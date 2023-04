V Nitre ocenili 41 výhercov súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Nitra 4. apríla (TASR) – Celkovo 350 literárnych, výtvarných a elektronických diel prihlásili žiaci a študenti do 14. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorej vyhlasovateľom bola Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Slávnostné udelenie ocenení sa uskutoční 28. apríla na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Priestory Galérie Univerzum zaplnia prihlásené školské výtvarné práce, ktorých výstava potrvá do 19. mája.



Témami otvorenej výzvy k súťaži boli Počiatky prvého písma na našom území, Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti a Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie). Hodnotiaca komisia ocenila 41 výhercov, informovala Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorý je spoluorganizátorom podujatia.



Súťaž, do ktorej sa po prvýkrát mohli zapojiť aj Slováci žijúci v zahraničí, zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi nárast prihlásených prác. Najviac ich bolo z Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. "Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, výber jazykových prostriedkov, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienku diela, autenticitu, originalitu rukopisu, silu výpovede diela, celkový výraz práce, kvalitu technického spracovania a náročnosť spracovania zvolenej témy, využitie animačných prvkov, prácu s rečou a prejavom," zhodnotila Bilicová.



Najväčšie zastúpenie mala výtvarná časť. V nej žiakov najviac oslovila téma Počiatky prvého písma na našom území. Medzi prácami dominovali maľby vodovými a temperovými farbami, kresby ceruzkou a kolorované kresby. Objavili sa aj kompozície s využitím staroslovienskeho písma, rôzne koláže a kombinované techniky.



Rovnaká téma najviac zaujala aj v kreatívnom stvárnení v elektronickej časti súťaže. Žiaci okrem prezentácií zasielali aj videá, ktoré boli nakrútené a interpretované žiakmi. Pozornosť poroty taktiež upútali elektronické hry, elektronický kvíz a precízne vytvorená webová stránka.



Pri písaní literárnych prác súťažiaci najčastejšie siahli po téme Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie). Súťažiaci v štyroch súťažných kategóriách, medzi ktorými sú aj pedagógovia, tento rok uprednostnili poéziu pred prózou. Napriek tomu, že je súťaž tematicky vymedzená, hodnotiaca komisia sa zhodla, že naďalej poskytuje široký priestor na rôznorodé využitie techník, štýl písania a predovšetkým na zachytenie bohatej detskej tvorivosti.