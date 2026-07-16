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V Nitre odhalili mladých zlodejov, kradli v obchodných centrách
Chlapci povedali, že tovar, ktorý pri sebe majú, odcudzili v dvoch rôznych obchodných centrách.
Autor TASR
Nitra 16. júla (TASR) - Nitrianski mestskí policajti odhalili skupinu mladistvých zlodejov. Ako informovala mestská polícia (MsP), pozornosť hliadky upútalo, keď sa chlapci zaujímali o bicykel zamknutý v stojane na Staničnej ulici.
Príslušníci MsP od mladistvých žiadali vysvetlenie, prečo sa pokúšali s bicyklom manipulovať. „Snažili sa vyhovárať a tvrdili, že len pozerali, aký to je zámok a ako funguje. Hliadke neuniklo, že v blízkosti podozrivých osôb sa nachádza niekoľko nových nákupných tašiek. Z jednej vytŕčali tenisky, na ktorých visela visačka, vo vedľajšej bolo vidieť niekoľko ďalších kusov nového oblečenia. Policajti sa mladistvých spýtali, či si tovar zakúpili v obchode. Tí sa priznali ku krádeži,“ uviedla MsP.
Chlapci povedali, že tovar, ktorý pri sebe majú, odcudzili v dvoch rôznych obchodných centrách. Ukradnuté veci policajti na mieste zaistili a mladistvých predviedli na útvar MsP, kde bola zistená ich totožnosť. „Na miesto boli privolaní zákonní zástupcovia detí vo veku 14 a 15 rokov. Za priestupok bola mladistvým uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatili. Tovar bol vrátený do prevádzok, z ktorých ho odcudzili,“ doplnila MsP.
Príslušníci MsP od mladistvých žiadali vysvetlenie, prečo sa pokúšali s bicyklom manipulovať. „Snažili sa vyhovárať a tvrdili, že len pozerali, aký to je zámok a ako funguje. Hliadke neuniklo, že v blízkosti podozrivých osôb sa nachádza niekoľko nových nákupných tašiek. Z jednej vytŕčali tenisky, na ktorých visela visačka, vo vedľajšej bolo vidieť niekoľko ďalších kusov nového oblečenia. Policajti sa mladistvých spýtali, či si tovar zakúpili v obchode. Tí sa priznali ku krádeži,“ uviedla MsP.
Chlapci povedali, že tovar, ktorý pri sebe majú, odcudzili v dvoch rôznych obchodných centrách. Ukradnuté veci policajti na mieste zaistili a mladistvých predviedli na útvar MsP, kde bola zistená ich totožnosť. „Na miesto boli privolaní zákonní zástupcovia detí vo veku 14 a 15 rokov. Za priestupok bola mladistvým uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatili. Tovar bol vrátený do prevádzok, z ktorých ho odcudzili,“ doplnila MsP.