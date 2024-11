V Nitre odštartovala zimná údržba, kraj udržiava vyše 2000 km ciest

Nitra 13. novembra (TASR) - Regionálna správa a údržba ciest (RSÚC) Nitra odštartovala tohtoročnú zimnú údržbu. Počas nej udržiava viac ako 2000 kilometrov ciest II. a III. triedy, informoval riaditeľ RSÚC Nitra Matúš Starovič.



Zimná údržba sa začala v nedeľu 10. novembra. Regionálni cestári naprieč krajom začali s posypom proti namŕzajúcej hmle. "Pravidelný posyp vykonávame operatívne podľa situácie a potreby. Zimná údržba zahŕňa predovšetkým odstraňovanie snehu pluhovaním, posyp vozoviek chemickým materiálom a drvou," skonštatoval Starovič.



Na zimnú sezónu majú cestári aktuálne k dispozícii 3385 ton posypovej soli, ktorá pokryje potreby regiónu počas štandardnej zimnej sezóny, zhodnotil Starovič. V priebehu posledného roka bol zmodernizovaný vozový park. RSÚC má v Nitrianskom kraji k dispozícii 83 sypačov, z toho dve nové vozidlá. Zimnú údržbu zabezpečuje 14 stredísk dispečingu a dve detašované pracoviská s pohotovosťou.



Riaditeľ RSÚC upozorňuje, že cestári nečakajú na sneženie, sledujú počasie a do terénu sa usilujú vyraziť vždy vopred. "Je však nemožné, vzhľadom na pomer počtu kusov našej techniky a kilometrov ciest, o ktoré sa staráme, aby boli všetky komunikácie upravené ihneď, ako nasneží. Ak je horšie počasie, vonku máme všetko, čo má ruky, nohy a kolesá. No i cestárske auto ide maximálne rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu. Ak by jazdilo rýchlejšie, posyp by nekončil na ceste, ale mimo nej," upozornil vodičov Starovič.