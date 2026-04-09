< sekcia Regióny
V Nitre odstránili z ulíc tisícky kusov injekčného materiálu
Podľa radnice sú najrizikovejšími lokalitami v Nitre Rázusova ulica a okolie autobusovej a železničnej stanice.
Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Združenie STORM odstránilo za prvé tri mesiace roku 2026 z ulíc Nitry 81 injekčných striekačiek. Podľa radnice, ktorá so združením spolupracuje, sú tak verejné priestranstvá v meste bezpečnejšie.
Okrem zberu striekačiek sa členom združenia podarilo bezpečne zlikvidovať aj 10.141 kusov injekčného materiálu v rámci projektu Krok vpred. „Ide o program, ktorý prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce z injekčného užívania drog a práce v sexbiznise. Kontaktní pracovníci pracujú priamo v teréne. Program sa vo večerných hodinách realizuje v Nitre, Seredi a Trnave,“ uviedlo združenie STORM.
Podľa radnice sú najrizikovejšími lokalitami v Nitre Rázusova ulica a okolie autobusovej a železničnej stanice. „Udržiavať ulice bezpečnejšie sa darí aj vďaka obyvateľom Nitry. Práve ich podnety a nahlásenia pomáhajú rýchlo reagovať tam, kde je to potrebné,“ doplnil magistrát.
