Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
V Nitre odstránili z ulíc tisícky kusov injekčného materiálu

Na snímke nádoba na vyzbierané použité injekčné striekačky. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Združenie STORM odstránilo za prvé tri mesiace roku 2026 z ulíc Nitry 81 injekčných striekačiek. Podľa radnice, ktorá so združením spolupracuje, sú tak verejné priestranstvá v meste bezpečnejšie.

Okrem zberu striekačiek sa členom združenia podarilo bezpečne zlikvidovať aj 10.141 kusov injekčného materiálu v rámci projektu Krok vpred. „Ide o program, ktorý prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce z injekčného užívania drog a práce v sexbiznise. Kontaktní pracovníci pracujú priamo v teréne. Program sa vo večerných hodinách realizuje v Nitre, Seredi a Trnave,“ uviedlo združenie STORM.

Podľa radnice sú najrizikovejšími lokalitami v Nitre Rázusova ulica a okolie autobusovej a železničnej stanice. „Udržiavať ulice bezpečnejšie sa darí aj vďaka obyvateľom Nitry. Práve ich podnety a nahlásenia pomáhajú rýchlo reagovať tam, kde je to potrebné,“ doplnil magistrát.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát