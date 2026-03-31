V Nitre opäť povoľujú návštevy pacientov okrem infekčnej kliniky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Fakultná nemocnica Nitra od stredy 1. apríla opäť povoľuje návštevy na všetkých svojich klinikách a oddeleniach. Výnimkou je infekčná klinika, kde naďalej platí zákaz návštev, informovala nemocnica. Dôvodom zákazu v uplynulých mesiacoch bol nárast respiračných ochorení a chrípky.

Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie návštevných hodín jednotlivých kliník a oddelení. Zároveň odporúča používať prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekciu rúk pred aj po návšteve pacienta.
.

