V Nitre osadili nové značenie, podľa radnice je na Slovensku raritné
Novým značením je zelená šípka umiestnená hneď pri červenom svetle.
Autor TASR
Nitra 8. septembra (TASR) - V Nitre na sídlisku Chrenová pribudlo nové dopravné značenie, ktoré umožňuje vodičom prejazd križovatkou, aj keď na semafore svieti červená. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, k osadeniu značky na križovatke ulíc Vašinova a Chrenovská došlo na základe podnetu občanov.
Novým značením je zelená šípka umiestnená hneď pri červenom svetle. Podľa hovorcu ide o raritnú značku, ktorá sa iba postupne začína objavovať na slovenských cestách. „V Nitre je umiestnenie zelenej šípky na tejto križovatke úplnou novinkou. Umožňuje odbočenie vpravo, aj keď na semafore svieti červená. Nie je to však automatické právo za každých okolností! Vodiči pri zasvietenej červenej musia najskôr úplne zastaviť, uistiť sa, že nikoho neohrozia a až potom môžu vojsť do križovatky a pokračovať v jazde smerom vpravo,“ vysvetlil Holúbek.
Podľa primátora Mareka Hattasa je na Slovensku podobné značenie osadené napríklad v Slovenskom Grobe či Chorvátskom Grobe. „Som rád, že sme mohli vyjsť ľuďom z tejto časti mesta v ústrety a vyhovieť ich požiadavke osadením novej značky. Zelená šípka má za úlohu zvýšiť priepustnosť áut prechádzajúcich križovatkou, a tým znížiť možné dopravné zápchy. Nevylučujeme, že v Nitre podobných značení pribudne viac,“ povedal primátor.
