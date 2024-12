V Nitre otvorili kreatívne centrum, projekt pripravovali desať rokov

Nitra 6. decembra (TASR) - Mesto Nitra v piatok oficiálne otvorilo kreatívne centrum, ktoré sídli v štyroch budovách v bývalých kasárňach pod Zoborom a v budove bývalého kina Palace v centre mesta. Na realizácii Kultúrneho centra Nitra (KCN) pracovala radnica desať rokov.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa ide za posledné dekády o najvyššiu investíciu do kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre. "Celkovo tento projekt vyšiel na 13 miliónov eur, z toho sme získali 12,4 milióna eur z Európskej únie," uviedol primátor.



KCN bude ponúkať priestory aj na rozvoj kreatívneho priemyslu, ktoré môžu využívať remeselníci a podnikatelia. "Majú tu k dispozícii stroje, techniku a prístrojové vybavenie, ktoré by nedokázali bežne získať. Sú tu dielne obuvnícke, textilné, šperkárske i drevárske. Je tu aj miesto pre mládežníkov, sú tu skúšobne pre kapely. Je tu miesto pre coworking, výstavy i koncerty," vysvetlil Hattas.



Mesto v piatok popoludní sprístupňuje verejnosti aj budovu bývalého kina Palace. Takmer storočná budova bude po komplexnej rekonštrukcii slúžiť pre scénické umenie i na koncerty. "Je to prvý blackbox, ktorý máme v našom meste. Takže ide naozaj o veľkú a významnú injekciu do kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre," pripomenul Hattas.



Ako doplnil, mesto momentálne pripravuje podmienky a pravidlá, na základe ktorých sa budú objekty a vybavenie KCN využívať. "Začiatkom budúceho roka dáme von výzvy. Budeme obsadzovať jednotlivé dielne a zverejníme podmienky, za akých tu budú môcť pracovať remeselníci. Verím, že začiatkom roka sa podarí nastaviť všetky pravidlá na fungovanie," skonštatoval Hattas.



Podľa podmienok dotácie z Európskej únie musí KCN fungovať minimálne päť rokov. Primátor je však presvedčený, že bude obyvateľom Nitry slúžiť celé generácie. "Tak ako iné oblasti kultúry, aj časť fungovania KCN bude mestom dotovaná. Časť nákladov na jeho prevádzku však bude financovaná aj prostredníctvom prenájmu priestorov a vybavenia a cez komerčnú činnosť," dodal primátor.