V Nitre otvorili novú veľkokapacitnú autobusovú stanicu

Nitra 5. novembra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia otvorila v priemyselnom parku v Nitre novú veľkokapacitnú autobusovú stanicu. Využívať ju môžu zamestnanci spoločnosti a partnerských logistických firiem, informovala Katarína Chlebová, manažérka komunikácie spoločnosti.



Závodná autobusová stanica disponuje stojiskami pre 38 autobusov, ktoré denne prepravia do práce 4000 ľudí. Kapacitu stanice dokáže firma potenciálne zvýšiť až na 6300 ľudí denne.



Moderná autobusová stanica s celkovou plochou 7109 štvorcových metrov prinesie vyšší komfort a výrazne zvýši bezpečnosť zamestnancov na ich ceste do práce, zhodnotila jej prínos Chlebová. Nové stojiská pre autobusy znižujú riziko možných kolízií a skracujú pešiu trasu z parkoviska do závodu. Z pôvodnej betónovej plochy bolo recyklovaných až 99 percent stavebného odpadu v objeme 1473 ton.



Autobusová doprava Jaguar Land Rover Slovakia je plne hradená zamestnávateľom. Využíva ju 77 percent zamestnancov automobilky. Celkovo 38 autobusov najazdí denne 16.000 kilometrov, čo predstavuje 421 kilometrov na jeden autobus.