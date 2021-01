V Nitre platia prísnejšie pandemické pravidlá, kontroluje ich polícia

Nitra 5. januára (TASR) - V Nitrianskom okrese platia od utorka nové pravidlá pre materské školy i obchodné prevádzky. Do platnosti už vstúpila nová vyhláška, ktorú vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.



RÚVZ v nej upravuje množstvo zákazníkov, ktorí môžu byť v jeden okamih v obchode. Kým doteraz to mohla byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových, od dnešného dňa nesmie koncentrácia prekročiť limit jeden zákazník na 25 metrov štvorcových z predajnej plochy prevádzky. „Pokiaľ predajná plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 25 metrov štvorcových, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník,“ uvádza sa vo vyhláške.



Tá zároveň zakazuje prevádzku materských škôl a zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť o deti vo veku do sedem rokov. Zákaz sa nevzťahuje iba na zariadenia pre deti predškolského veku, ktoré poskytujú starostlivosť o zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a v zdravotníctve.



V Nitre okrem toho od utorka začínajú policajti vykonávať kontroly zamerané na potrebu cestovania do mesta. V prípade, že niekto dochádza do Nitry do zamestnania alebo za podnikaním, musí si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný dokument. „Tým potom môžu preukázať nutnosť svojej cesty,“ informovala polícia.