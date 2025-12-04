< sekcia Regióny
V Nitre podporili päť verejnoprospešných projektov
Tento rok do programu darovalo 152 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 6501 eur.
Autor TASR
Nitra 4. decembra (TASR) - Členovia Klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) rozhodli o podpore projektov, ktoré získajú granty. Ako NKN uviedla, tento rok do programu darovalo 152 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 6501 eur.
Nadácia k peniazom od darcov doplnila z vlastných zdrojov ďalších 1200 eur. „Vďaka tomu sme tento rok mohli podporiť grantmi päť projektov. Ich autormi sú občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb či neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov,“ uviedla správkyňa NKN Ľubica Lachká.
O priazeň darcov sa tento rok uchádzalo 11 projektov, členovia klubu darcov za ne hlasovali prostredníctvom online formulára. Najviac hlasov získal projekt Viem, že to ešte viem, ktorého autorom je Zariadenie sociálnych služieb Viničky v Nitre. Na druhom mieste skončil projekt Cesta k spoločnosti bez násilia neziskovej organizácie Slniečko. Grant získala aj neformálna skupina občanov na projekt Aktívne a zábavne v našom meste.
Dotáciu z NKN získa aj občianske združenie IPčko na vytvorenie bezpečného priestoru pre mladých. Ďalším podporeným zámerom je projekt Domček, v ktorom sa bude učiť, ktorý vytvorila Spojená škola internátna v Nitre.
