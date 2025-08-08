< sekcia Regióny
V Nitre, Poľnom Kesove a Diakovciach sú všetky bazény v prevádzke
Umelé kúpalisko Thermalpark Nitrava Poľný Kesov v okrese Nitra disponuje v celoročnej časti piatimi bazénmi, všetky sú v prevádzke.
Autor TASR
Nitra 8. augusta (TASR) - Návštevníci kúpalísk v Poľnom Kesove, Diakovciach a Nitre majú k dispozícii všetkých 20 bazénov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre potvrdil, že laboratórne rozbory odobratých vzoriek vody z bazénov potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody.
Umelé kúpalisko Thermalpark Nitrava Poľný Kesov v okrese Nitra disponuje v celoročnej časti piatimi bazénmi, všetky sú v prevádzke. V sezónnej časti sú v prevádzke bez zmeny ďalšie štyri bazény. Vzorky vody odobraté 30. júla preukázali vyhovujúcu kvalitu bazénových vôd. Oproti minulému týždňu nedošlo k zmene v prevádzkovaní.
Na umelom kúpalisku AVA Thermalpark Diakovce v okrese Šaľa je v prevádzke päť bazénov. Oproti minulému týždňu nedošlo k zmene v prevádzkovaní.
Letné kúpalisko Nitra má v prevádzke šesť bazénov. Vzorky odobraté 31. júla preukázali vyhovujúcu kvalitu vody vo všetkých bazénoch s výnimkou neplaveckého „osmičkového“ bazéna. Ten bol mimo prevádzky od 4. do 6. augusta. Po nápravných opatreniach bol následne vykonaný kontrolný odber bazénovej vody, ktorý už potvrdil vyhovujúcu kvalitu vody.
