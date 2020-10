V Nitre pomáhajú pri príprave testovania športovci i ľudia z kultúry

Nitra 27. októbra (TASR) – V Nitre už uzavreli výzvu na pomoc pri testovaní. Prihlásilo sa do nej 680 ľudí. V nasledujúcich dňoch ich chce radnica kontaktovať s ďalšími inštrukciami.



Ako informoval magistrát na sociálnej sieti, testovať sa bude aj v stanoch. „V spolupráci so športovými klubmi a ľuďmi pracujúcimi v kultúre, napríklad zvukármi, sa nám podarilo zabezpečiť desiatky stanov zadarmo. Za toto im patrí obrovská vďaka. Navyše títo ľudia a organizácie sú koronakrízou postihnutí asi najviac, takže skutočne klobúk dole,“ uviedla radnica.



Na príprave testovania momentálne pracuje veľká časť mestského úradu. V Nitre by malo byť počas víkendu približne 60 odberných miest. „O presnom zozname budeme informovať v najbližších dňoch. Koordinujeme sa aj s ďalšími mestami, aj prostredníctvom videohovoru s primátormi a zástupcami Únie miest Slovenska. Mestá a obce pracujú na plné obrátky, aby koncom týždňa všetko fungovalo, ako má,“ informoval magistrát.