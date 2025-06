V Nitre ponúkajú prehliadky rotundy v Nitrianskej Blatnici

Bojná/Nitrianska Blatnica 17. júna (TASR) - Turisti a milovníci histórie môžu v lete využiť bezplatné komentované prehliadky zaujímavých lokalít v Nitrianskom kraji. Nitrianska organizácia cestovné ruchu (NOCR) ponúka pravidelné víkendové návštevy hradiska Bojná a Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.



Sobotné prehliadky na Hradisku Valy Bojná sa konajú od 12.00 do 18.00 h už od 7. júna a potrvajú až do 27. septembra. „Návštevníci sa vydajú na cestu do čias Veľkej Moravy. Hradisko Valy patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality v strednej Európe. Na prehliadke sprievodca privíta turistov pri rekonštruovanej vstupnej bráne hradiska a prenesie ich do čias, keď bolo toto miesto centrom moci a viery. Po prehliadke je možné navštíviť Archeologické múzeum Veľkej Moravy v obci Bojná, ktoré je otvorené denne od 10.00 do 16.00 h,“ informovala NOCR.



Bezplatné komentované prehliadky Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici sa budú konať počas sobôt od 5. júla do 30. augusta od 13.00 do 17.00 h. „Rotunda stojí pod vrchom Marhát. Je to jedna z najstarších sakrálnych stavieb v strednej Európe. Sprievodca návštevníkov prevedie jej unikátnou históriou siahajúcou až do 9. storočia a porozpráva aj o svätojurajských tradíciách, ktoré sú s týmto miestom úzko späté,“ doplnila NOCR.