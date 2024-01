V Nitre ponúknu neprofesionálnym umelcom tento rok viaceré podujatia

Nitra 18. januára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre ponúkne aj v tomto roku neprofesionálnym umelcom viaceré súťaže v oblasti vizuálneho umenia. Ako informovalo, na jednotlivých podujatiach môžu svoje práce prezentovať autori výtvarných diel, fotografií i filmov.



Výtvarníci sa môžu prihlásiť do postupovej súťaže Region Art do 14. februára. "Podujatie pre fotografov s názvom AMFO má uzávierku prihlasovania prác 11. marca. Tí, ktorí filmujú, môžu svoje snímky prihlásiť do postupovej súťaže Cineama do 30. apríla," uviedlo KOS.



Ako pripomenuli organizátori, súťaže v oblasti vizuálneho umenia ponúkajú účastníkom možnosti na prezentáciu ich diel i konfrontáciu s ďalšími tvorcami. Súčasťou podujatí bývajú aj hodnotenia poroty i rôzne odborné semináre a diskusie.