V Nitre predĺžili uzávierku grantového programu Eko ďalej

Nitra 3. mája (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) predĺžila uzávierku nového grantového programu Eko ďalej. Ako informovala, záujemcovia môžu žiadosti o grant podávať namiesto do 6. až do 24. mája.



Cieľom programu je podpora verejnoprospešných aktivít a kreatívnych nápadov občanov Nitry. "Účelom projektov má byť zvyšovanie a ochrana biodiverzity, znižovanie emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene. Podporené môžu byť aj aktivity zamerané na minimalizáciu tvorby odpadu a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu či na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta," informovala NKN.



Žiadatelia môžu v rámci nového grantového programu získať na rôzne ekologické projekty dotáciu do výšky 2500 eur. O granty z programu Eko ďalej môžu žiadať organizácie a neformálne skupiny. "Projekty musia byť realizované v katastrálnom území Nitry," doplnila NKN.